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Кандидат в президенты Польши отказал Украине в членстве в ЕС и НАТО

Кандидат в президенты Польши Навроцкий не увидел Украину в ЕС и НАТО
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза (ЕС) и НАТО. Его слова приводит телеканал Polsat.

Он подчеркнул, что не видит Украину в евроатлантических структурах до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея ввиду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни.

«Не может быть частью международных альянсов государство, которое не в состоянии рассчитаться за очень жестокое преступление в отношении 120 тысяч своих соседей», — подчеркнул Кароль.

Кандидат в президенты Польши отметил, что не доверяет заявлениям украинской стороны в этом вопросе.

Тема событий в Волыни продолжает оставаться причиной напряженности между Польшей и Украиной. Польша требует, чтобы Украина признала свою ответственность за эти события и эксгумировала тела, заявляя, что без этого не поддержит ее вступление в Европейский Союз. В свою очередь, Киев хочет, чтобы Варшава также почтила память украинцев, пострадавших в результате насильственного переселения в 1947 году.

Ранее в Польше потребовали разорвать связи с Украиной.

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