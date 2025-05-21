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Путин предложил Хинштейну решить часть рабочих вопросов в машине

ТАСС: Путин посадил Хинштейна в свою машину после встречи в Курской области
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РИА Новости

Президент России Владимир Путин после личной встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном посадил его в свою машину, чтобы продолжить разговор в дороге. Об этом пишет ТАСС.

«Знаю, что у вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — сказал Путин главе Курской области, после они сели в автомобиль президента.

Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента ее освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава государства в ходе своего официального визита в российский регион встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кроме того, российский лидер посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в городе Курчатов и провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.

До этого Путин приезжал в Курскую область в марте, вскоре после операции «Поток», которую успешно провели бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ, когда прорвались в тыл противника.

Ранее Хинштейн предложил «продать почку» подрядчику из-за рухнувшего в школе потолка.

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