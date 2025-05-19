Хинштейн предложил «продать почку» подрядчику из-за рухнувшего в школе потолка

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил «продать почку или сразу обе» подрядчику, после ремонтных работ которого в школе рухнул потолок. Об этом пишут «Курские известия».

Капитальный ремонт в учебном учреждении проводился в рамках нацпроекта в 2023 году. Перекрытия не выдержали уже через год, в результате чего на втором этаже в спортзале обвалился потолок. К счастью, никто не пострадал.

Экспертиза установила, что при проектировании и монтаже были допущены ошибки. Кроме того, стройматериалы долгое время мокли под дождем, что сказалось на их прочности.

Восстанавливать потолок подрядчик отказался, заявив, что руководство школы не указало в документации, что перекрытия были деревянными, а не железобетонными. Однако Хинштейн обязал подрядную организацию восстановить последствия обвала до начала учебного года.

«Могу вам только предложить продать почку или сразу обе. Но проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба», — заявил глава региона во время встречи с подрядчиком в этой школе.

До этого штукатурка обвалилась с потолка в саратовской школе №67 имени Олега Янковского. Инцидент произошел в учебное время, но пострадавших нет.

Случившемся заинтересовалась местная прокуратура. В ведомстве сообщили, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обеспечению требований безопасности при организации образовательного процесса. Причины инцидента выясняются.

Ранее в омской школе на девятилетнего мальчика обрушилась штукатурка.