Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Курскую область посетил строящуюся АЭС-2. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В городе Курчатов Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», — сказано в сообщении.

21 мая Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава государства встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

До этого Путин приезжал в Курскую область в марте, вскоре после успешной операции российских войск «Поток», которая помогла прорваться в тыл ВСУ в регионе.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В ней приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее военкор заявил о попытке прорыва диверсантов в Курскую область.