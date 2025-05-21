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Путин поручил представить к госнаградам всех, кто помог освободить Курскую область

Путин поручил представить к госнаградам муниципальных деятелей Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил представить к государственным наградам муниципальных деятелей Курской области, внесших особый вклад в освобождение региона от Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

20 мая глава государства посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона.

«Хочу попросить Александра Евсеевича (Хинштейна, врио губернатора Курской области — прим. ред.): обстановка боевая, поэтому это вполне естественно, прошу коллег, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации, представить к государственным наградам», — заявил Путин.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее Путин назвал «идиотами» украинцев, уничтожающих памятники времен Второй мировой войны.

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