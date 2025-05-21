Захарова задалась вопросом о легитимности и адекватности властей Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение делегации Украины на переговорах в Стамбуле «цирковой гастролью». Ее слова приводит «Радио Sputnik».

Захарова указала, что в истории с переговорами сошлись «лед и пламень». Она напомнила, что президент России Владимир Путин проявил добрую волю с инициативой о переговорах без предварительных условий, «несмотря ни на какие обстоятельства, связанные с вопросами, которые задают себе все теперь уже и про легитимность, и про адекватность».

Она также задалась вопросом, с чем в Киеве обстоят дела хуже – «с легитимностью или с адекватностью».

«И самое чудовищное, на фоне заваленных, просто заваленных объявленных перемирий, о которых постоянно талдычит именно киевский режим, и которые несколько раз, опять же, объявлялись российской стороной, – и на победу, и по топливно-энергетическому комплексу. И все было завалено, несмотря на это, без предварительных условий, без заламывания и выкручивания рук, инициатива о прямых переговорах. И дальше начинается шоу вот этих вот безумных клоунов», – сказала представитель МИД РФ.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины.

В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Сибига назвал главное различие между Россией и Украиной после встречи в Стамбуле.