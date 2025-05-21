На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова задалась вопросом о легитимности и адекватности властей Украины

Захарова назвала цирковой гастролью поведение делегации Украины в Стамбуле
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение делегации Украины на переговорах в Стамбуле «цирковой гастролью». Ее слова приводит «Радио Sputnik».

Захарова указала, что в истории с переговорами сошлись «лед и пламень». Она напомнила, что президент России Владимир Путин проявил добрую волю с инициативой о переговорах без предварительных условий, «несмотря ни на какие обстоятельства, связанные с вопросами, которые задают себе все теперь уже и про легитимность, и про адекватность».

Она также задалась вопросом, с чем в Киеве обстоят дела хуже – «с легитимностью или с адекватностью».

«И самое чудовищное, на фоне заваленных, просто заваленных объявленных перемирий, о которых постоянно талдычит именно киевский режим, и которые несколько раз, опять же, объявлялись российской стороной, – и на победу, и по топливно-энергетическому комплексу. И все было завалено, несмотря на это, без предварительных условий, без заламывания и выкручивания рук, инициатива о прямых переговорах. И дальше начинается шоу вот этих вот безумных клоунов», – сказала представитель МИД РФ.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины.

В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Сибига назвал главное различие между Россией и Украиной после встречи в Стамбуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами