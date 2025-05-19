Сибига назвал главное различие между Россией и Украиной после встречи в Стамбуле

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х назвал главные различия между Москвой и Киевом после переговоров в Стамбуле.

По его словам, «Украина смотрит в будущее, сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы дать старт реальному мирному процессу».

В то же время, утверждает Сибига, Россия «сосредоточена на прошлом», якобы отвергает прекращение огня и «постоянно говорит» о сорванных переговорах в Стамбуле 2022-го года. Глава МИД Украины считает, что Москва выдвигает «абсурдные требования, что и три года назад».

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины.

В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

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