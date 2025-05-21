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NYT: отказ Трампа от санкций против России показал раскол в НАТО

NYT: отказ Трампа вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО
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Leah Millis/Reuters

Решение президента США Дональда Трампа не вводить вслед за Евросоюзом новые санкции против России свидетельствует о расколе в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Европа теперь движется к новым санкциям, а Соединенные Штаты, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь обойти Украину и развивать более широкие отношения с Россией. Это именно тот раскол внутри НАТО», — говорится в публикации.

19 мая российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом, а также поблагодарила Вашингтон за «поддержку в возобновлении прямых переговоров».

Американский лидер после беседы с Путиным созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а чуть позже прокомментировал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На следующий день совет Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Ранее Трамп одним словом ответил на вопрос о новых санкциях против России.

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