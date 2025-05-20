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Трамп одним словом ответил на вопрос о новых санкциях против России

Трамп словом «посмотрим» ответил на вопрос о введении санкций против России
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп одним словом ответил на вопрос журналиста о возможности введения новых санкций против России, после того, как это сделали Британия и Евросоюз. Об этом пишет Reuters.

«Посмотрим», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент США подчеркнул, что сегодня Вашингтон рассматривает несколько вариантов дальнейшего развития событий.

20 мая совет Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые санкции ЕС, подчеркнула, что Россия никогда не откликалась на ультиматумы. Она отметила, что Евросоюз, угрожая РФ санкциями, хочет обеспечить Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения военных действий.

Ранее глава МИД Польши рассказал, в каком случае Трамп введет санкции против России.

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