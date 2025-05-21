В Верховной раде заявили, что Путин всех переиграл

Президент России Владимир Путин снова всех переиграл. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, комментируя телефонный разговор российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Путин опять всех переиграл. Европейцы утерлись своим ультиматумом, Зеленский — санкциями», — отметил он.

Дубинский обратил внимание на слова Трампа, который констатировал, что перемирие возможно только после переговоров.

«А это самая неудобная позиция для глобалистов и Зеленского», — добавил нардеп.

19 мая российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом, а также поблагодарила Вашингтон за «поддержку в возобновлении прямых переговоров». Американский лидер после беседы с Путиным созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а чуть позже прокомментировал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

Ранее в Европе признали, что разговор Путина и Трампа стал победой России.