В Европе признали, что разговор Путина и Трампа стал победой России

FT: в ЕС назвали разговор Путина и Трампа крупной победой для России

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа представляет собой крупную победы РФ. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера», — говорится в сообщении издания.

Газета в том же материале писала, что украинский лидер Владимир Зеленский «умолял» Трампа после разговора американского главы государства с Путиным «не дистанцироваться» от переговорного процесса по Украине.

FT напомнила, что, по словам Трампа, условия сделки могут быть согласованы только противоборствующими сторонами, «потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать».

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным.