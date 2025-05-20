Рубио понадеялся, что Россия на неделе представит условия прекращения огня

Соединенные Штаты Америки надеются, что Россия представит условия для прекращения огня на Украине уже на этой неделе. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в сенате, пишет РИА Новости.

«Надеюсь, на этой неделе российская сторона представит условия, которые они хотят увидеть. Широкие условия, которые позволят нам двигаться в сторону прекращения огня», — отметил он.

Накануне российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом, а также поблагодарила Вашингтон за «поддержку в возобновлении прямых переговоров». Американский лидер после беседы с Путиным созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а чуть позже прокомментировал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Рубио высказался о дальнейшей военной помощи Украине.