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Рубио понадеялся, что Россия на неделе представит условия прекращения огня

Рубио: США надеются, что РФ представит условия прекращения огня на этой неделе
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Julien de Rosa/Pool/AP

Соединенные Штаты Америки надеются, что Россия представит условия для прекращения огня на Украине уже на этой неделе. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в сенате, пишет РИА Новости.

«Надеюсь, на этой неделе российская сторона представит условия, которые они хотят увидеть. Широкие условия, которые позволят нам двигаться в сторону прекращения огня», — отметил он.

Накануне российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом, а также поблагодарила Вашингтон за «поддержку в возобновлении прямых переговоров». Американский лидер после беседы с Путиным созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а чуть позже прокомментировал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Рубио высказался о дальнейшей военной помощи Украине.

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