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Рубио высказался о дальнейшей военной помощи Украине

Рубио: США не прекратили поставки оружия ВСУ, но не планируют новой помощи
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа на данный момент не намерена выделять новые пакеты помощи Украине в дополнение к существующим поставкам в рамках принятых ранее программ. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, сообщает Clash Report.

»США не прекратили поставки оружия Украине, но нет решений о возможности формирования новых пакетов помощи», — сказал Рубио.

Он также заявил, что Вашингтон и союзники сталкиваются с дефицитом зенитных комплексов Patriot, которые планировали передать Украине.

«Систем Patriot не хватает даже странам НАТО. Мы не можем производить их достаточно быстро», — признал госсекретарь США.

До этого телеканал CNN сообщал, что исход конфликта на Украине зависит не от ситуации на поле боя, а от политических маневров вокруг президента США Дональда Трампа, чья позиция может повлиять на стороны противостояния.

Ранее глава МИД Польши рассказал, в каком случае Трамп введет санкции против России.

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