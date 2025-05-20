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В России пообещали ответить на новые санкции Евросоюза

В постпредстве РФ заявили, что санкции ЕС противоречат международному праву
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Владимир Сергеев/РИА Новости

Новые санкции Евросоюза противоречат международному праву и не останутся без ответа со стороны России. Об этом заявили РИА Новости в постпредстве РФ.

«Твердо исходим из того, что любые односторонние санкции, не одобренные Советом безопасности ООН, противоречат международному праву и являются нелегитимными. Они не останутся без должного ответа со стороны России», — говорится в комментарии.

20 мая совет Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России.

В МИД Эстонии рассказали, что этот пакет, в частности, включает в себя ограничения против 17 физических, 58 юридических лиц РФ и 200 танкеров.

Сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые санкции ЕС, подчеркнула, что Россия никогда не откликалась на ультиматумы. Она отметила, что Евросоюз, угрожая РФ санкциями, хочет обеспечить Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения военных действий.

Ранее в администрации Трампа пригрозили РФ ужесточением санкций из-за Украины.

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