В администрации Трампа пригрозили РФ ужесточением санкций из-за Украины

Рубио: США ужесточат санкции против РФ, если не будет прогресса по Украине

США могут ужесточить антироссийские санкции и нарастить военную помощь Украине, если в урегулировании конфликта не будет прогресса. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС.

«Дело может дойти и до этого», — сказал Рубио, говоря о возможности ввода дополнительных санкций против РФ.

Политик пояснил, что такой сценарий возможен, если Вашингтон увидит, что Москва не заинтересована в решении украинского кризиса. На данный момент подобные рычаги давления на РФ, по словам Рубио, не используются, так как это может нарушить переговорный процесс с США.

До этого президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 19 мая, заявил, что если в ближайшее время не удастся добиться существенного прогресса в урегулировании украинского конфликта, то США отойдут в сторону и «передадут дела» Европе.

При этом глава Белого дома не исключил, что в урегулировании конфликта могут произойти «существенные изменения».

В связи с надеждами на скорое достижение мира на Украине Трамп пока не стал вводить новые санкции против РФ. Американский лидер подчеркнул, что на данный момент Вашингтон делает ставку на дипломатическое решение, но не исключает, что в будущем могут быть приняты дополнительные ограничительные меры.

Ранее в США предложили надавить на Путина, который переиграл Трампа и Зеленского.