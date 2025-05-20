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МИД Эстонии раскрыл, что включает в себя 17-й пакет санкций ЕС против России

МИД Эстонии: 17-й пакет санкций ЕС против России включает 17 физлиц и 58 юрлиц
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Владимир Астапкович/РИА Новости

17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает 17 физических и 58 юридических лиц. Об этом сообщило министерство иностранных дел Эстонии, передает ТАСС.

Санкции были введены в том числе и в отношении компании «Сургутнефтегаз».

«75 лиц были добавлены в санкционный список, в том числе «Сургутнефтегаз», крупный производитель нефти и газа», — отмечается в заявлении.

20 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новые санкции против России включают ограничения в рамках режимов за «‎гибридные угрозы» и «права человека».

До этого Каллас заявила, что Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России.

Незадолго до этого глава европейской дипломатии сказала на встрече глав министерств иностранных дел и обороны ЕС, что сразу после принятия 17-го пакета санкций против РФ Европа начинает подготовку 18-го, «чтобы Россия захотела мира». Каллас также упомянула «закрытый доклад европейской разведки», в котором говорится об эффективности ограничений в отношении РФ.

Ранее в США рассказали о долгосрочных планах Европы по Украине.

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