На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ ответили на угрозы Зеленского и ЕС об усилении санкций

Захарова — об угрозах Зеленского и ЕС: Россия не откликается на ультиматумы
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Россия никогда не откликалась на ультиматумы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в ходе брифинга угрозы, исходящие от президента Украины Владимира Зеленского и Европы об усилении антироссийских санкций, пишет РИА Новости.

«Просто надо один раз запомнить: Россия на ультиматумы никогда не откликается», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что эту позицию неоднократно озвучивало руководство РФ.

По ее мнению, европейских политиков не интересует достижение мира на Украине. Угрожая России санкциями, они, по словам Захаровой, преследуют иную цель: любой ценой обеспечить Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения военных действий.

Глава евродипломатии Кая Каллас на встрече глав министерств иностранных дел и обороны ЕС заявила о начале подготовки нового, 18-го по счету, пакета санкций против РФ. По ее словам, такие меры было решено ввести для того, чтобы «Россия захотела мира».

20 мая Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. В министерстве иностранных дел Эстонии рассказали, что он, в частности, включает в себя ограничения против 17 физических, 58 юридических лиц РФ и 200 танкеров.

Ранее Трамп отказался вводить новые санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами