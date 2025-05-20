В МИД РФ ответили на угрозы Зеленского и ЕС об усилении санкций

Захарова — об угрозах Зеленского и ЕС: Россия не откликается на ультиматумы

Россия никогда не откликалась на ультиматумы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в ходе брифинга угрозы, исходящие от президента Украины Владимира Зеленского и Европы об усилении антироссийских санкций, пишет РИА Новости.

«Просто надо один раз запомнить: Россия на ультиматумы никогда не откликается», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что эту позицию неоднократно озвучивало руководство РФ.

По ее мнению, европейских политиков не интересует достижение мира на Украине. Угрожая России санкциями, они, по словам Захаровой, преследуют иную цель: любой ценой обеспечить Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения военных действий.

Глава евродипломатии Кая Каллас на встрече глав министерств иностранных дел и обороны ЕС заявила о начале подготовки нового, 18-го по счету, пакета санкций против РФ. По ее словам, такие меры было решено ввести для того, чтобы «Россия захотела мира».

20 мая Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. В министерстве иностранных дел Эстонии рассказали, что он, в частности, включает в себя ограничения против 17 физических, 58 юридических лиц РФ и 200 танкеров.

Ранее Трамп отказался вводить новые санкции против России.