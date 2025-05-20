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МИД Китая прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

МИД: Китай поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной
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Depositphotos

Китай поддерживает прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что китайская сторона поддерживает все усилия, способствующие миру на Украине.

«Китай поддерживает прямой диалог и переговоры между РФ и Украиной, а также политическое разрешение кризиса. Китай выражает надежду, что посредством переговоров стороны смогут достичь справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, которое будет принято обеими сторонами», — подчеркнула Мао Нин.

Накануне советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не удовлетворена переговорами в Стамбуле между российской и украинской делегациями.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государств, Россия «приняла запрос к сведению».

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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