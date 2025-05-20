В офисе Зеленского заявили, что недовольны переговорами в Стамбуле

Подоляк: Киев не удовлетворен переговорами в Стамбуле

Украина не удовлетворена переговорами в Стамбуле между российской и украинской делегациями. Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы не удовлетворены переговорами в Стамбуле», — подчеркнул он.

По его словам, по-настоящему переговоры о мире не Украине возможны лишь после прекращения огня.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государств, Россия «приняла запрос к сведению».

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.