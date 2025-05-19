Путин оценил возобновление переговоров России и Украины

Путин о возобновлении переговоров с Украиной: стороны в целом на правильном пути

Возобновление переговоров между Россией и Украиной свидетельствует о том, что в целом стороны находятся «на правильном пути». Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле — они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути», — сказал российский лидер.

На прошлой неделе Путин заявил, что Россия имеет все доступные средства, чтобы добиться целей специальной военной операции (СВО).

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, Россия «приняла запрос к сведению».

Ранее в США предложили надавить на Путина, который переиграл Трампа и Зеленского.