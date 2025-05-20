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В США рассказали о важном итоге разговора Путина и Трампа

NYT: Трамп отказался от угроз ввести новые санкции против России
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Reuters

Президент США Дональд Трамп «отошел» от своей прежней тактики угроз санкциями в адрес России по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Он (Трамп. – прим. ред.) сказал, что условия будут обсуждаться напрямую между воюющими странами… Это стало отходом от недавних угроз г-на Трампа об усилении давления на Россию», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает газета, в апреле Трамп поднял вопрос о возможности новых банковских санкций против РФ.

20 мая агентство Bloomberg писало, что Украина и ряд стран Европы не согласны с планом Трампа о прямых переговорах Москвы и Киева, на Западе считают, что американский президент «отходит от дипломатических усилий» по решению конфликта.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, Россия «приняла запрос к сведению».

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.

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