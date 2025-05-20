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Европа и Украина отвергли план Трампа после его разговора с Путиным

Bloomberg: Украина и Европа не согласны с идеей Трампа о прямых переговорах
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РИА Новости

Украина и ряд стран Европы не согласны с планом президента США Дональда Трампа о прямых переговорах Москвы и Киева, на Западе считают, что американский президент «отходит от дипломатических усилий» по решению конфликта. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«Один европейский чиновник, попросивший не называть его имени, обсуждая частные разговоры, сказал, что лидеры опасаются, что Трамп отходит от дипломатических усилий… Чиновник добавил, что лидеры в Киеве и других странах Европы не согласны с его планом прямых переговоров между Россией и Украиной», — говорится в сообщении издания.

По мнению источников агентства, Трамп «ясно дал понять», что не хочет вводить «больше санкций» и отступает от своего собственного предложения о прекращении огня.

До этого Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Российская Федерация и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта.

Трамп добавил, что его разговор с Путиным прошел «очень хорошо».

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным.

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