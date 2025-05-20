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Трамп заявил о прогрессе после переговоров с Путиным

Трамп заявил о прогрессе в разговоре с Путиным
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Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным был достигнут прогресс. Об этом он заявил в Белом доме, пишет ТАСС.

«Только что мы на протяжении двух с половиной часов говорили с Владимиром Путиным, и я думаю, что был достигнут определенный прогресс», — сказал он.

19 мая лидеры двух стран провели телефонный разговор, он длился более двух часов. Каждый из лидеров позитивно оценил переговоры.

Путин отметил, что возобновление переговоров между Россией и Украиной свидетельствует о том, что в целом стороны находятся «на правильном пути».

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами.

Ранее в Белом доме заявили об усталости Трампа от переговоров по Украине.

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