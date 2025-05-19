В Белом доме заявили об усталости Трампа от переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп устал от переговоров по урегулированию украинского конфликта и разочарован действиями РФ и Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал CNBC.

«Президент Трамп устал и разочарован позициями обеих сторон этого конфликта», — заявила Левитт.

По ее словам, американский лидер приложил огромные усилия, чтобы урегулировать этот конфликт, ответственность за начало которого лежит на администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Левитт не стала говорить о деталях телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным 19 мая. Однако она отметила, что глава Белого дома «делает все возможное со своей стороны», чтобы помочь РФ и Украине достичь мира.

До этого Левитт сообщила, что Трамп работает сверхурочно, чтобы урегулировать украинский и палестино-израильский конфликты. Она подчеркнула, что президент США действует так быстро, как только может, чтобы положить конец всем войнам.

Ранее Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной.