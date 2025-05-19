Европа приветствовала готовность Ватикана принять переговоры по Украине

В Италии приветствовали готовность Ватикана принять переговоры по Украине

Европейские лидеры положительно оценили готовность Ватикана стать площадкой для переговоров об украинском урегулировании, сообщил совет министров Италии. Заявление цитирует РИА Новости.

«Была позитивно расценена готовность папы Римского провести переговоры в Ватикане. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и работу по достижению мира», — говорится в сообщении.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

В ходе разговора президент Российской Федерации заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

После разговора Трамп сообщил, что Ватикан готов стать площадкой для переговоров по Украине.

Ранее Песков заявил, что Европа хочет во всем «обломать» Россию.