Европейские лидеры положительно оценили готовность Ватикана стать площадкой для переговоров об украинском урегулировании, сообщил совет министров Италии. Заявление цитирует РИА Новости.
«Была позитивно расценена готовность папы Римского провести переговоры в Ватикане. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и работу по достижению мира», — говорится в сообщении.
19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.
В ходе разговора президент Российской Федерации заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
После разговора Трамп сообщил, что Ватикан готов стать площадкой для переговоров по Украине.
Ранее Песков заявил, что Европа хочет во всем «обломать» Россию.