Песков заявил, что Европа хочет во всем «обломать» Россию

Песков: Европа хочет склонить Трампа на сторону Украины и «обломать» Россию

Европа стремится «обломать» Россию по всем направлениям, а также изменить нейтральную позицию президента США Дональда Трампа в сторону проукраинской, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Их [европейцев] основная траектория, их работа в том, чтобы обломать Россию во всем», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он также отметил искреннее желание Трампа добиться урегулирования украинского конфликта. По словам Пескова, европейские политики занимают «откровенно проукраинскую позицию» и пытаются переманить президента США на свою сторону.

19 мая состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

В ходе разговора лидер РФ заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня.

Ранее Путин призвал Украину к поиску компромиссов с Россией.