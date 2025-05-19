Трамп заявил, что рассказал Зеленскому и главам ЕС об итогах разговора с Путиным

Трамп проинформировал Зеленского и глав ЕС о результатах разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами европейских государств и проинформировал их об итогах телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что после разговора с Путиным пообщался не только с Зеленским, но и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентами Франции и Финляндии Эммануэлем Макроном и Александром Стуббом, а также с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Трамп подчеркнул, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта должны «начаться немедленно». Он также указал на то, что Ватикан выразил интерес в предоставлении площадки для следующей встречи делегаций.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая.

Итоги этих переговоров президент РФ сообщил журналистами. Путин, в частности, рассказал представителям прессы о том, что позиция РФ по ситуации на Украине ясна. По его словам, главное, что необходимо сделать для урегулирования конфликта, — устранить его первопричины.

Кроме того, глава государства сообщил, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта. Он подчеркнул, что Трамп со своей стороны также отметил приверженность России к миру.

Также президент заявил о готовности РФ работать с Украиной над меморандумом, включающим в том числе прекращение огня и сроки возможного заключения мирного соглашения.

Ранее Трамп дал оценку телефонному разговору с Путиным.