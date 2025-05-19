Путин призвал Украину к поиску компромиссов с Россией

Россия и Украина должны найти компромиссы, которые устроили бы обе страны. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли те компромиссы, которые устроили бы все стороны», — сказал лидер РФ.

Также Путин сообщил, что прекращение огня на Украине возможно только по достижении соответствующих договоренностей.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, Россия «приняла запрос к сведению».

Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о требованиях, которые российская сторона выдвинула на переговорах в Стамбуле 16 мая. По его словам, Мединский зачитал их с листка.

В частности, Россия, как сообщил Подоляк, требует от Украины отдать территории четырех регионов, а именно Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Москва хочет, чтобы Украина отказалась от участия в любых военных союзах, от своей оружейной промышленности и поставок оружия с Запада.

Подоляк отметил, что украинская сторона осталась «не удовлетворена переговорами» с РФ, так как они, по его словам, были «имитацией» и «затягиванием времени».

Ранее в Раде заявили о провале попытки Украины переиграть Россию.