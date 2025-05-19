В офисе Зеленского рассказали о требованиях России к Украине на переговорах

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил в интервью газете Rzeczpospolita, что Россия выдвинула ряд требований Украине на переговорах в Стамбуле.

По словам Подоляка, помощник президента России Владимир Мединский зачитал их с листа.

«Они (российская сторона. — «Газета.Ru») считают, что Украина должна отдать даже те территории, которые они сейчас не занимают, — части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Они также хотят лишить нас суверенитета, чтобы мы отказались от участия в любых военных союзах. Более того, они хотят, чтобы мы отказались от своей оружейной промышленности и не получали никакого оружия с Запада. Они выдвинули множество требований, которые невозможно выполнить», — сказал советник главы офиса президента Украины.

Подоляк добавил, что Украина «не удовлетворена переговорами», поскольку, по его словам, они были «имитацией» со стороны РФ и «затягиванием времени».

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились обменяться конкретными предложениями по прекращению огня. При этом четких сроков по данному вопросу пока не было обозначено. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Песков назвал главную задачу по итогам переговоров в Стамбуле.