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В Раде заявили о провале попытки Украины переиграть Россию

Нардеп Дубинский: Украина не смогла навязать РФ ни одно условие на переговорах
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украинская делегация полностью проиграла представителям России на переговорах, прошедших в Стамбуле. Об этом в своем Telegram-канале народный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Он подчеркнул, что российская делегация добилась на переговорах всего, чего хотела добиться от представителей Украины. При этом, как считает парламентарий, поведение президента Украины Владимира Зеленского в Турции и результаты встречи его полностью дискредитировали.

Также он заявил, что, несмотря на попытки украинских властей заявить об успехах по результатам встречи, все их действия были направлены на желание скрыть плачевное положение вещей за столом переговоров.

«Вся попытка переиграть русских закончилась провалом», — добавил политик.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Он также сообщил, что стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров двух государств, российская сторона «приняла запрос к сведению». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции отметили отсылку России в переговорах в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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