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В Британии считают, что Путин и Трамп решают вопросы мира и территорий без участия Украины

Sky News: мирные переговоры ведут Украину к разделу страны Трампом и Путиным
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Переговоры о мирном урегулировании ведут к разделу Украины между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, считает аналитик Sky News Майкл Кларк.

По его мнению, Киев вынужден извлекать максимальную выгоду из «невыгодного положения», когда вопросы мира и территорий «решаются за его спиной».

Кларк опасается, что США выйдут из переговоров по урегулированию, если Украина откажется от сделки, которую ей предложат Трамп и Путин. А после этого для Киева «все действительно станет очень трудно».

До этого The Washington Post написала, что Зеленский и его помощники хотят быть уверенными в том, что американский и российский президенты не поставят Киев перед свершившимся фактом, который он не сможет принять. Согласно материалу, встреча лидера Украины с вице-президентом и госсекретарем США состоялась на фоне обеспокоенности Киева из-за будущего разговора Трампа и Путина.

Ранее в Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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