Путин заявил, что у России достаточно сил для завершения начатого на Украине

Путин: у РФ достаточно сил, чтобы довести военную операцию до завершения

Россия имеет все доступные средства, чтобы добиться целей военной операции на Украине. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

«У нас достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — сказал Путин.

11 мая Путин назвал текущую ситуацию в конфликте «лихорадочным рытьем окопов». По его словам, в этот момент достижение устойчивого мира невозможно.

При этом госсекретарь Марко Рубио после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Москва готовит перечень требований для прекращения огня.

Рубио также сообщал, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским коллегой.

Ранее в США заявили, что Трамп теряет терпение в отношении Путина.