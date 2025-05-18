В США предложили надавить на Путина, который переиграл Трампа и Зеленского

Президент России Владимир Путин переиграл украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, отказавшись лично присутствовать на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор в эфире телеканала CBS.

«По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа, поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина», — заявил Тейлор.

Владимир Путин не присутствовал на прошедших 16 мая переговорах в Стамбуле, несмотря на ожидания лидеров Украины и США. Как объяснили в МИД РФ, личное участие президента России было невозможно в том формате, в котором прошли переговоры украинской и российской делегаций с участием представителей США.

В министерстве подчеркнули, что актуального документа, который мог бы подписать Путин, на сегодняшний день нет. Поэтому его не было на переговорах.

Как рассказал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле, Киев запросил личную встречу Путина и Зеленского. По словам политика, Москва приняла этот запрос к сведению.

Ранее Зеленский обвинил Путина в том, что тот «не хочет прекращения огня».