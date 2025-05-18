На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предложили надавить на Путина, который переиграл Трампа и Зеленского

Экс-посол Тейлор: Путин переиграл Трампа и Зеленского отсутствием на переговорах
close
Reuters/РИА Новости

Президент России Владимир Путин переиграл украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, отказавшись лично присутствовать на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор в эфире телеканала CBS.

«По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа, поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина», — заявил Тейлор.

Владимир Путин не присутствовал на прошедших 16 мая переговорах в Стамбуле, несмотря на ожидания лидеров Украины и США. Как объяснили в МИД РФ, личное участие президента России было невозможно в том формате, в котором прошли переговоры украинской и российской делегаций с участием представителей США.

В министерстве подчеркнули, что актуального документа, который мог бы подписать Путин, на сегодняшний день нет. Поэтому его не было на переговорах.

Как рассказал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле, Киев запросил личную встречу Путина и Зеленского. По словам политика, Москва приняла этот запрос к сведению.

Ранее Зеленский обвинил Путина в том, что тот «не хочет прекращения огня».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами