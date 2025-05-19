Подробности разговора Путина с Трампом раскроют Песков или Ушаков

Путин: о деталях разговора с Трампом позднее сообщат Песков или Ушаков

Детали состоявшейся сегодня беседы президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позднее сообщит официальный представитель Кремля Дмитрий Песков либо помощник президента России Юрий Ушаков, рассказал Путин журналистам. Видео выступления российского лидера опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону», — сказал Путин.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

В ходе разговора президент РФ заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня.

Ранее на Украине заявили о согласовании плана обмена пленными с Россией «1000 на 1000».