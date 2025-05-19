Раскрыты возможные условия РФ для прекращения огня на Украине

Bild: Россия выдвинула два ключевых условия для прекращения огня на Украине

Россия якобы выдвинула два условия для прекращения огня на Украине, которые Киев и его сторонники не могут выполнить. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

«Москва придерживается двух ключевых требований, которые Украина и ее сторонники не могут выполнить», — говорится в публикации.

По данным издания, речь идет о полном выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех областей и отказе Запада от военной помощи Киеву.

По словам автора статьи, эти условия Украина и ее союзники считают неприемлемыми. В Белом доме надеются, что переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным 19 мая повлияют на позицию Москвы.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о требованиях, которые российская сторона выдвинула на переговорах в Стамбуле 16 мая. По его словам, помощник президента РФ Владимир Мединский зачитал их с листка.

В частности, Россия, как сообщил Подоляк, требует от Украины отдать территории четырех регионов, а именно Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Москва хочет, чтобы Украина отказалась от участия в любых военных союзах, от своей оружейной промышленности и поставок оружия с Запада.

Подоляк отметил, что украинская сторона осталась «не удовлетворена переговорами» с РФ, так как они, по его словам, были лишь «имитацией» и «затягиванием времени».

Ранее Песков назвал главную задачу по итогам переговоров в Стамбуле.