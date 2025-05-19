Беседа Путина и Трампа продолжается

New York Times: телефонный разговор Путина с Трампом все еще продолжается

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом продолжается. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Белый дом подтвердил, что телефонный разговор президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным продолжается», — сказано в материале.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп может предложить Путину восстановление экономических отношений с другими странами в случае урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно о начале переговоров между главами государств.

Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, телефонный разговор Путина и Трампа был запланирован на 17:00 мск 19 мая. Но, по всей видимости, время начала немного перенесли. Песков пообещал, что Кремль расскажет об итогах этих переговоров.

До этого корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале заявил, что Владимиру Путину пришлось проводить телефонный разговор с Трампом в детской музыкальной школе. По словам журналиста, президент РФ не успел бы добраться до своей резиденции к назначенному времени.

Ранее в Европе дали наставления Трампу перед разговором с Путиным.