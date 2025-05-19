В Белом доме сообщили о начале разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом начался. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника в Белом доме.

«Идет телефонный разговор Трампа с (президентом. — «Газета.Ru») России Путиным», — говорится в публикации.

Также о начале телефонного разговора президентов РФ и США сообщило американское агентство The Associated Press (AP).

Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, телефонный разговор Путина и Трампа был запланирован на 17:00 мск 19 мая. Но, по всей видимости, время начала немного перенесли. Песков пообещал, что Кремль расскажет об итогах этих переговоров.

До этого корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале заявил, что Владимиру Путину пришлось проводить телефонный разговор с Трампом в детской музыкальной школе. По словам журналиста, президент РФ не успел бы добраться до своей резиденции к назначенному времени.

Музыкант Сергей Ролдугин в интервью Юнашеву сказал, что в качестве саундтрека к этому событию подобрал бы самое начало первого концерта Чайковского.

Ранее в Европе дали наставления Трампу перед разговором с Путиным.