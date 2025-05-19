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Вэнс назвал выгоду для России от прекращения конфликта на Украине

Вэнс: урегулирование украинского конфликта принесет России экономические выгоды
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп может предложить российскому коллеге Владимиру Путину восстановление экономических отношений с другими странами в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Politico.

«Предложение от США всегда подразумевало... Что потепление отношений между Россией и остальным миром принесёт много экономических выгод», — сказал Вэнс.

До этого стало известно, что телефонный разговор лидеров США и РФ начался.

Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, телефонный разговор Путина и Трампа был запланирован на 17:00 мск 19 мая. Но, по всей видимости, время начала немного перенесли. Песков пообещал, что Кремль расскажет об итогах этих переговоров.

До этого корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале заявил, что Владимиру Путину пришлось проводить телефонный разговор с Трампом в детской музыкальной школе. По словам журналиста, президент РФ не успел бы добраться до своей резиденции к назначенному времени.

Ранее в Европе дали наставления Трампу перед разговором с Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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