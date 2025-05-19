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Журналист заявил, что Путин начал разговор с Трампом, будучи в музыкальной школе

Журналист Юнашев: Путин провел телефонный разговор с Трампом в музыкальной школе

Корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев заявил в своем Telegram-канале, что президенту России Владимиру Путину пришлось проводить телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом в детской музыкальной школе.

По словам журналиста, российский лидер не успел бы добраться до своей резиденции до назначенного времени.

Музыкант Сергей Ролдугин в интервью Юнашеву отметил, что в качестве саундтрека для переговоров двух лидеров он бы подобрал самое начало первого концерта Чайковского.

17 мая Трамп в своей соцсети Truth Social выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. Темой разговора с Путиным станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тысяч солдат еженедельно. После этого Трамп собирается переговорить с президентом Украины.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 19 мая в 17:00 по московскому времени.

Ранее Зеленский поговорил с Трампом перед разговором президента США с Путиным.

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