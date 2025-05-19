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В Европе дали наставления Трампу перед разговором с Путиным

Unherd: Трампу нужно снизить ставки во время телефонного разговора с Путиным
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу необходимо проявить терпение и придерживаться курса на долгосрочный мир. Об этом пишет британский новостной и аналитический портал Unherd.

«Трудно сказать, сколько времени потребуется Украине и России, чтобы прекратить борьбу навсегда. Шансы Трампа на достижение мира могут зависеть от терпения и готовности видеть, как переговоры ведутся одновременно с боевыми действиями», — говорится в публикации.

Авторы статьи считают, что Трампу нужно «снизить ставки» и позволить каждой стороне конфликта представить свое видение установления мира.

Кроме того, журналисты считают, что главе Белого дома необходимо проявить заинтересованность в возобновлении прямых переговоров между РФ и США о нормализации двусторонних отношений. Наконец, от Трампа ждут, что он предложит Путину начать планировать личную встречу.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа запланирован на 19 мая в 17:00 по московскому времени. Песков пообещал, что Кремль доложит об итогах этих переговоров двух лидеров.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.

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