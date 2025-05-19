В Кремле раскрыли время начала разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 19 мая в 17:00 по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В 17:00 состоится телефонный разговор с Трампом», — сказал он.

Песков добавил, что Кремль расскажет об итогах переговоров лидеров.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.