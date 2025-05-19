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Вэнс заявил, что Трамп считает глупым недоверие между Россией и Западом

Вэнс: Трамп считает глупым фундаментальное недоверие между Россией и Западом
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает «откровенно глупым» фундаментальное недоверие между Россией и Западом. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

США должны быть «в состоянии преодолеть ошибки, которые были сделаны в прошлом», отметил он и подчеркнул, что «для танго нужны двое».

В начале марта Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и жесткая позиция по России. По словам Трампа, жесткость его позиции в отношении РФ подтверждают принятые в его первый срок на посту президента санкции. Американский президент подчеркнул, что его российский коллега может первым подтвердить это.

В конце апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Соединенные Штаты смогли разблокировать двусторонние отношения и начать диалог.

Песков подчеркивал, что на практике реанимировать отношения России и США с нуля очень сложно. Он добавил, что ждать сиюминутных результатов от этого сближения в настоящий момент невозможно.

Ранее Лавров призвал не обольщаться из-за контактов РФ и США.

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