Лавров призвал не обольщаться из-за контактов РФ и США

Лавров: РФ и США нужно нацеливаться на нормализацию отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обольщаться по поводу контактов Российской Федерации и Соединенных Штатов не стоит. Его слова приводит ТАСС.

При этом он отметил, что сторонам нужно нацеливаться на нормализацию отношений.

Также Лавров отметил, что снятие санкций с российского авиаперевозчика «Аэрофлота» должно стать следствием возобновления авиасообщения между Россией и США.

Второй раунд переговоров России и США завершился в четверг, 10 апреля, в Стамбуле. Консультации в генеральном консульстве России продолжались более пяти часов. Россию представлял посол в США Александр Дарчиев, а Штаты — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В переговорах участвовали также сотрудники внешнеполитических ведомств двух стран. В Кремле сообщили, что на встрече не обсуждали вопрос урегулирования украинского конфликта, а все внимание уделили нормализации дипломатических отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Турция надеется на скорое согласование третьего раунда переговоров РФ и США.