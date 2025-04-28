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В Кремле рассказали о текущих отношениях России и США

Песков: Россия и США смогли разблокировать двусторонние отношения
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Россия и Соединенные Штаты смогли разблокировать двусторонние отношения и начать диалог. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что продолжаются усилия, которые направлены на переход к мирному урегулированию ситуации на Украине.

«Мы видим, что удалось разблокировать двусторонние отношения, начался диалог», — сказал Песков.

23 апреля Песков заявил, что ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом.

27 апреля глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность встречи двух лидеров, отметил, что президенты Российской Федерации и США сами определяют свой график. Он обратил внимание на заявление Трампа о том, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, после которой американский лидер предложит даты встречи. По словам Лаврова, ему нечего добавить.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.

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