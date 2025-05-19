На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белый дом сообщил, что вопрос введения новых санкций против РФ остается «на столе»

Белый дом: Трамп рассматривает вопрос введения новых санкций против РФ
close
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос введения новых санкций против России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

Она также рассказала, что Трамп сделает публичные заявления по итогам предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным и последующего звонка с украинским лидером Владимиром Зеленским.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что президент США может поддержать законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если Москва не пойдет на уступки по украинскому вопросу.

17 мая стало известно, что конгресс США возвращается к рассмотрению жестких санкций против России после переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

Ранее глава минфина США отреагировал на призывы ужесточить санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами