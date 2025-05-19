Белый дом сообщил, что вопрос введения новых санкций против РФ остается «на столе»

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос введения новых санкций против России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

Она также рассказала, что Трамп сделает публичные заявления по итогам предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным и последующего звонка с украинским лидером Владимиром Зеленским.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что президент США может поддержать законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если Москва не пойдет на уступки по украинскому вопросу.

17 мая стало известно, что конгресс США возвращается к рассмотрению жестких санкций против России после переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

Ранее глава минфина США отреагировал на призывы ужесточить санкции против России.