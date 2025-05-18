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Глава минфина США отреагировал на призывы ужесточить санкции против России

Бессент назвал неэффективными санкции против России, введенные США при Байдене
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Elizabeth Frantz/Reuters

Глава минфина США Скотт Бессент на фоне призывов ужесточить санкции в отношении России заявил в интервью телеканалу NBC News, что рестрикции, введенные при администрации бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, были неэффективны.

По его словам, США вместе со своими европейскими партнерами «не колеблясь» ужесточат санкции против России.

«Санкции были очень неэффективны во время администрации Байдена, потому что они оставались на низком уровне из-за их страха роста внутренних цен на нефть», — сказал министр.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его страна не хочет участвовать в бесконечных переговорах по Украине. По его словам, при «непродуктивном» подходе сторон к урегулированию украинского конфликта США оценят происходящее иначе. В частности, американский конгресс может ужесточить антироссийские санкции.

17 мая стало известно, что конгресс США возвращается к рассмотрению жестких санкций против России после переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Сенаторы от обеих партий призвали ускорить принятие внесенного в апреле законопроекта, предполагающего расширенные экономические санкции против России и ее партнеров. Президент страны Дональд Трамп не исключал усиления давления, если дипломатия вновь не даст результата.

Ранее Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.

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