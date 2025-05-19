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В Белом доме анонсировали заявление Трампа по итогам звонков Путину и Зеленскому

Белый дом: Трамп сделает заявление по итогам разговоров с Путиным и Зеленским
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Reuters/РИА Новости

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала публичные заявления президента США Дональда Трампа по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным и последующего звонка главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент будет говорить с Путиным в 10:00 часов (17.00 мск). Он планирует позвонить президенту Зеленскому, когда этот звонок закончится. Я говорила с президентом об этом звонке в 10 часов. Вы услышите лично президента или меня после того, как эти звонки закончатся», — сказала Левитт.

Представитель Белого дома отметила, что США считают «очень важными» оба разговора.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор глав России и США состоится 19 мая в 17:00 мск. Он отметил, что Кремль расскажет об итогах переговоров лидеров.

Песков также заявлял, что возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей глав государств.

17 мая в интервью Fox News Трамп сказал, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее на Западе спрогнозировали сценарий телефонного разговора Путина и Трампа.

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