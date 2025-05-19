На Западе спрогнозировали сценарий телефонного разговора Путина и Трампа

Bloomberg: Путин будет давить на Трампа, чтобы он согласился на условия РФ

Президент России Владимир Путин будет давить на президента США Дональда Трампа, чтобы он согласился на условия Москвы по конфликту на Украине. Об этом заявила старший аналитик лондонской компании Prism Бота Илияс, передает Bloomberg.

«Путин был воодушевлен своей способностью предъявлять максималистские требования по Украине, не встречая серьезного сопротивления со стороны администрации Трампа. Путин не доверяет Трампу. Но он будет подталкивать Трампа к тому, чтобы он согласился с видением России о прекращении огня», — считает аналитик.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор глав России и США состоится 19 мая в 17:00 мск. Он отметил, что Кремль расскажет об итогах переговоров лидеров.

Песков также заявлял, что возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей глав государств.

17 мая в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.