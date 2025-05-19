Президент Индонезии посетит Петербургский международный экономический форум

Президент Индонезии Прабово Субианто приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил министр культуры этой страны Фадли Зон в беседе с ТАСС.

«Индонезия, возможно, также отправит делегацию в ближайшем будущем, в следующем месяце, во время визита президента Прабово Субианто в Россию, в Санкт-Петербург», — отметил он, комментируя выступление российского оркестра в Индонезии.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Прошлый, 27-й Петербургский международный экономический форум, состоявшийся с 5 по 8 июня 2024 года, привлек рекордное число участников, превзойдя показатели предыдущих лет, несмотря на действующие международные санкции. Ключевыми темами форума стали вопросы международного экономического сотрудничества, поиск новых рынков, технологическое развитие и привлечение инвестиций.

В первой половине апреля на сайте фонда «Росконгресс» сообщалось, что главной темой ПМЭФ в 2025 году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин подтвердил, что президент России Владимир Путин примет участие в ПМЭФ. Он добавил, что с 2006 года форум проводится под патронажем и при участии главы государства.

Ранее была названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ.