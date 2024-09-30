Названы сроки проведения ПМЭФ-2025

Следующий Петербургский международный экономический форум пройдет 18–21 июня 2025 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росконгресс.

Прошлый, 27-й Петербургский международный экономический форум, прошел с 5 по 8 июня 2024 года. Несмотря на санкции, форум посетило рекордное число участников, что превзошло аналогичные показатели последних лет. Гости и участники мероприятия собрались, чтобы обсудить международную торговлю и сотрудничество, рынки сбыта, технологическое лидерство и инвестиции.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе по семейной ипотеке.

Российский лидер поручил установить в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита, а также обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих предоставление права на применение инвестиционного налогового вычета лицам, входящим в одну группу компаний.

Ранее президент Монголии принял приглашение Путина на саммит БРИКС.